İsrail askerleri, mermilerine domuz yağı sürmeye başladı

Hamas'ın başlattığı operasyona karşılık vermek için harekete geçen İsrail askerlerine ait çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı. Videoda çatışma için hazırlık yaptığı görülen bir İsrail askerinin silahına yerleştirdiği mermilere domuz yağı sürdüğü görülüyor.

Hamas 7 Ekim'de İsrail'e karşı benzeri görülmemiş bir operasyon düzenledi. Gazze Şeridi yakınındaki farklı noktalardan İsrail'e giren militanlar yüzlerce kişiyi öldürdü ve onlarca kişiyi rehin aldı. İsrail'in verdiği kanlı yanıtla birlikte gerilim bir savaşa dönüşürken bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

MERMİLERE DOMUZ YAĞI SÜRDÜ

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde saldırı hazırlığı yapan İsrail askerinin silahına yerleştirdiği mermilere domuz yağı sürdüğü görülüyor. Video kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.