İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak

İsrail Kanal 11, Gazze'nin Beyt Hanun bölgesindeki çatışmaların görüntülerini yayınladı Görüntülerde bir grup İsrail askerinin ciddi şekilde yaralandığı ve acı içinde bağırdığı duyuluyor.

İSRAİL ASKERLERİNİN ÇIĞLIKLARI KAMERADA

İddialara göre meskûn mahallelerde işler İsrail'in istediği gibi gitmezken Channel 11'de yayınlanan görüntüler ülke gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerde Kassam Tugayları tarafından bir binanın içerisinde sıkıştırılan Givati Tugayına bağlı İsrail askerleri görülüyor. Kassam Tugayları tarafından sıkıştırılan İsrail askerlerinin çığlıkları, bağırışları ve korkuları da videoda görülüyor. Görüntülerde İsrail askerlerinin arasında ağır yaralılar olduğu ve bir askerin "Artık dayanamıyorum" dediği duyuluyor.