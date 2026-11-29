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İspanya'da Başbakan Pedro Sánchez'in sekiz ay erken aldığı kararla yapılan genel seçimde sandıklar açıldı ve oy verme işlemi başladı, BBC'nin haberine göre. Anketler, 2018'den bu yana iktidarda olan Sánchez'in Sosyalist İşçi Partisi'ni (PSOE), Alberto Núñez Feijóo liderliğindeki muhafazakâr Halk Partisi'nin (PP) az farkla gerisinde gösteriyor.

Sánchez cuma günü destekçilerine seslenirken zaferin hâlâ mümkün olduğuna inandığını söyledi. DHA'nın aktardığına göre yaklaşık 39 milyon seçmenin oy kullanabileceği seçimde sandıklar yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) kapanacak. İlk sonuçların sandıkların kapanmasından yaklaşık bir saat sonra gelmesi, resmi sonuçların ise gece boyunca netleşmesi bekleniyor.

SEÇİMİ KONUT KRİZİ GETİRDİ

Sánchez, konut yasasında planlanan değişikliklerin Meclis'te reddedilmesinin ardından erken seçim kararı almıştı. Uygun fiyatlı konut sıkıntısı kampanyanın ana konusu oldu; onu hayat pahalılığı ve göç izledi.

Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail'e yönelttiği sert eleştiriler ve ABD Başkanı Donald Trump'a karşı tutumuyla uluslararası arenada öne çıkan Sánchez, iç politikada ise konut krizinin yanı sıra yolsuzluk skandalları ve can kaybına yol açan iki tren kazasıyla yıprandı.

AŞIRI SAĞ VOX İKTİDARA YAKLAŞABİLİR

Sosyalistler en çok sandalyeyi kazansa bile Sánchez'in sol partilerle yeni bir koalisyon kurmakta zorlanması bekleniyor. Feijóo'nun partisi hükümet kurarsa bunu Santiago Abascal liderliğindeki aşırı sağcı Vox'un desteğiyle yapacak.

İki parti dört özerk bölgede iktidarı zaten paylaşıyor. Vox'un ulusal hükümete girmesi hem İspanya hem de Avrupa'daki güç dengesi açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Parti, sosyal yardımlarda İspanyol vatandaşlarına öncelik veren "ulusal öncelik" ve ekonomiye katkı sağlamadığı kabul edilen yabancılar için "yeniden göç" politikalarını savunuyor.

Eleştirmenler Vox'un ideolojisini diktatör Francisco Franco dönemini çağrıştırmakla suçluyor; parti bu nitelendirmeyi reddediyor. Seçim kampanyası cuma günü sona ermiş, cumartesi ise geleneksel "düşünme günü" nedeniyle propaganda yasağı uygulanmıştı.

Kaynak: BBC