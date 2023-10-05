İspanya'nın Kanarya Adaları'nda çıkan yangında 3 bin sivil tahliye edildi
İspanya'nın Kanarya Adaları'nda çıkan yangına müdahaleler sürerken, 3 bin sivilin tahliye edildiği duyuruldu. Tenerife yönetimi, yangına müdahalenin sürdüğünü, Santa Ursula'dan 2 bin 400, La Orotava'dan ise 200 sivilin tahliye edildiğini açıkladı.
İspanya'nın Kanarya Adaları'nda dün çıkan yangına müdahaleler sürerken, 3 bin sivilin tahliye edildiği duyuruldu.
İspanya'nın güneyinde, Fas'ın batısında bulunan Kanaraya Adaları'nda dün orman yangını çıktı. Tenerife yönetimi, yangına müdahalenin sürdüğünü, Santa Ursula'dan 2 bin 400, La Orotava'dan ise 200 sivilin tahliye edildiğini duyurdu.
Tenerife yönetimi, yangına müdahalede 7 helikopterin kullanıldığını, bunlardan ikisinin İspanya hükümeti, üçünün ise Kanaraya Adaları hükümetinden sağlandığı ifade edildi.