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İspanya'nın Kanarya Adaları'nda çıkan yangında 3 bin sivil tahliye edildi

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda çıkan yangına müdahaleler sürerken, 3 bin sivilin tahliye edildiği duyuruldu. Tenerife yönetimi, yangına müdahalenin sürdüğünü, Santa Ursula'dan 2 bin 400, La Orotava'dan ise 200 sivilin tahliye edildiğini açıkladı.