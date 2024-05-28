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İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

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İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdığını ilan etti. Gazze'deki katliamlarını yedi aydır devam ettiren İsrail'in tepkilerine rağmen net bir adım atan 3 ülke, bu kararla ateşkes sağlama çabalarını hızlandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

İspanya, İrlanda ve Norveç, bugün itibarıyla Filistin'i devlet olarak tanıdı. Üç Avrupa ülkesi, Filistin'i devlet olarak tanıyarak büyük bir adım atmış oldu. Ülkelerin attığı bu önemli adımın amacı ise "İsrail ve İsrail'i destekleyen ülkeler üzerinde baskısını artırmak" olarak değerlendiriliyor.

FİLİSTİN'E BÜYÜKELÇİ ATANIYOR

İrlandalı yetkililer, tam diplomatik ilişkilerin kurulması için Filistin'e büyükelçi atanacağını da duyurdu.

"NORVEÇ- FİLİSTİN İLİŞKİSİ AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI"

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "Özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

"FİLİSTİN DEVLETİNİN EN GÜÇLÜ SAVUNUCULARINDAN BİRİ"

İki devletli çözüm konusunda İsrail'in "Yapıcı taahhütte" bulunmamasını eleştiren Eide, ülkesinin "30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri" olduğunu vurguladı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Filistin İspanya İsrail Norveç Gazze Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

FA null:

güzel haber

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mahmut süt:

insanlar önde yürür bıravo

22
1
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hakan keskinsoy:

gec oldu ama olsun

21
1
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Haksızsam Söyle:

Geç kalınmış ama doğru bir karar

5
0
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