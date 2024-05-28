İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, İrlanda ve Norveç, bugün itibarıyla Filistin'i devlet olarak tanıdı. Üç Avrupa ülkesi, Filistin'i devlet olarak tanıyarak büyük bir adım atmış oldu. Ülkelerin attığı bu önemli adımın amacı ise "İsrail ve İsrail'i destekleyen ülkeler üzerinde baskısını artırmak" olarak değerlendiriliyor.

FİLİSTİN'E BÜYÜKELÇİ ATANIYOR

İrlandalı yetkililer, tam diplomatik ilişkilerin kurulması için Filistin'e büyükelçi atanacağını da duyurdu.

"NORVEÇ- FİLİSTİN İLİŞKİSİ AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI"

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "Özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

"FİLİSTİN DEVLETİNİN EN GÜÇLÜ SAVUNUCULARINDAN BİRİ"

İki devletli çözüm konusunda İsrail'in "Yapıcı taahhütte" bulunmamasını eleştiren Eide, ülkesinin "30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri" olduğunu vurguladı.

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