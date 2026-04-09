İspanya, İran Büyükelçiliğini Açma Kararı Aldı

İspanya, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle geçici olarak kapattığı Tahran Büyükelçiliği'ni yeniden açma kararı aldı. Dışişleri Bakanı Albares, bu kararı ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes ışığında aldıklarını açıkladı.

İSPANYA, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle geçen ay kapattığı Tahran Büyükelçiliği'ni açma kararı aldı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Tahran Büyükelçisi olarak görev yapan Antonio Sanchez-Benedito'ya, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları nedeniyle 7 Mart'ta geçici olarak kapatılan Büyükelçiliği yeniden açmak üzere İran'ın başkentine dönmesi talimatını verdi.

Albares, Meclis Dış İlişkiler Komitesi'nde yapacağı konuşma öncesinde gazetecilere, "Tahran Büyükelçiliği'ni yeniden açma kararını 'ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes' ışığında ve bu barış çabasını iki taraftan da teşvik etme amacıyla aldık" açıklamasında bulundu.

