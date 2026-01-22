Haberler

İspanya'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Türk Tutuklandı

İspanya'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Türk Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanarya Adaları açıklarında düzenlenen operasyonda 10 ton kokain ve 4'ü Türk toplam 13 kişi tutuklandı.

İSPANYA güvenlik birimleri tarafından Kanarya Adaları açıklarında düzenlenen ve 4'ü Türk 13 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı.

İspanya güvenlik birimleri, 7 Ocak'ta Kanarya Adaları açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan 'UNITED S' isimli gemiye operasyon düzenledi. Operasyonda 10 ton kokain ve bir tabanca ele geçirildiği, 4'ü Türk vatandaşı 13 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı

İlk 24'e kalabilmek için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen "anne" itirafı
Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı

İlk 24'e kalabilmek için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 902'ye yükseldi

Son 24 saatte 500'e yakın can kaybı var, toplam ölü sayısı korkunç