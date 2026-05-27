İspanyol Polisi, Finansman Soruşturması Kapsamında İktidardaki Sosyalist Parti Genel Merkezi'nde Arama Yaptı

(ANKARA) - İspanya'da iktidardaki Sosyalist Parti'nin Madrid'deki Genel Merkezi, "yasa dışı finansman" iddialı soruşturma kapsamında polis tarafından arandı.

İspanya'da İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına bağlı olan askeri yapılı bir kolluk teşkilatı Guardia Civil sözcüsü, medyaya yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin parti binasında işlem yaptığını doğruladı. Ancak soruşturmanın gizlilik kararı kapsamında yürütüldüğünü belirterek ayrıntı paylaşmadı.

İspanya Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğindeki Sosyalist Parti, son dönemde parti çevresi, siyasi müttefikleri ve aile üyelerini kapsayan çeşitli soruşturmalarla bağlantılı yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: ANKA