İspanya'da 'kadavra' skandalı: Ceset hırsızları yakalandı

İspanya'nın Valensiya kentinde, sahte evraklarla hastanelerden kimsesizlerin cesetlerini çalarak tıp fakültelerine satan bir suç örgütünün ortaya çıkarıldığı bildirildi. Kimsesiz, yaşlı ve hayati riski bulunan kişilerin öldükten sonra cesetlerini toplayan suç örgütü, topladıkları cansız bedenleri 1200 avroya tıp fakültesine satmış.

İSPANYA'DA SKANDAL OLAY

İspanya'nın Valensiya kentinde, kimsesizlerin cesetlerini çalarak tıp fakültelerine satan bir suç örgütü çökertildi. Yaşları 41-74 arasında değişen 4 erkek İspanyol vatandaşının yakalandığı operasyon sonucunda, hastanelerden ve yaşlı bakım evlerinden sahte evraklarla cesetlerin çalındığı ve 1200 avro karşılığında tıp fakültelerine satıldığı belirlendi.

CESETLERİ TIP FAKÜLTESİNE SATTILAR

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda, İspanya Ulusal Polisi'nin kentte yürüttüğü operasyonda, ceset çalıp satmak suçundan yaşları 41-74 arasında değişen 4 erkek İspanyol vatandaşının yakalandığı duyuruldu. Açıklamada, suç örgütünün, hastanelerde veya yaşlı bakım evlerinde vefat eden kimsesizlere ait cesetleri sahte evrak düzenleyerek teslim aldıkları ve kadavra olarak kullanılmak üzere tıp fakültelerine sattıkları belirtildi.

KİMSESİZLERİ TAKİP EDİYORLARMIŞ

İspanyol polisi, soruşturmanın, 2023 yılı başında ölen bir kişinin cesedinin bir cenazeevi tarafından Valensiya'daki hastanenin morgundan düzensiz şekilde kaldırılması ve hastane kayıt defteri ile nüfus müdürlüğüne sunulan belgelerde sahtecilik yapıldığının fark edilmesi üzerine başlattığını ifade etti. Açıklamada, söz konusu suç örgütünün kimsesiz olan, yaşlı veya hayati riski bulunan kişileri takibe aldığı, ölümlerinin ardından sahte evraklarla cesetleri alarak 1200 avro karşılığında tıp fakültelerine sattığı kaydedildi.