İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğa, 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü

İspanya'da düzenlenen geleneksel bir boğa koşusu festivalinde 20 yaşında bir genç boğa tarafından boynuzlanarak öldü. Bu olay, son haftalarda El Casar bölgesinde gerçekleşen ikinci ölüm vakası oldu.

Olay, Cumartesi günü İspanya'nın orta kesimindeki Castilla-La Mancha bölgesinin Guadalajara şehrinde yaşandı. Genç adam, festival kapsamındaki boğa koşusu sırasında boğa arenasında boynuzlandı ve akciğerinden yaralandı. İlk olarak Guadalajara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan adam, daha sonra Madrid'deki La Paz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Pazartesi günü hayatını kaybetti.

El Casar Belediye Başkanı José Luis González Lamola, olayı "talihsiz bir kaza" olarak nitelendirdi ve üç günlük resmi yas ilan etti. Belediye binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, tüm resmi etkinlikler iptal edildi.

Bu ölüm vakası, bölgede kısa süre önce yaşanan başka bir trajediyi hatırlattı. Geçen ay 51 yaşında bir adam, yakındaki Mesones kasabasında düzenlenen benzer bir etkinlikte, boğalardan kaçmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetmişti.

Bu olayların ardından, hayvan hakları savunucuları boğa koşusu gibi geleneksel etkinliklerin yasaklanması çağrısında bulundu. El Casar Hayvan Savunma Derneği, bu tür etkinliklerin sadece insanlar ve hayvanlar için tehlikeli olmakla kalmadığını, aynı zamanda toplum üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurguladı.

Dernek sözcüsü, "Bu olaylar sadece can kaybına neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm vatandaşları etkileyen masraflar ve sonuçlar doğuruyor. Kaynaklarımızı ve boş zamanımızı değerlendirmenin daha iyi yolları olmalı" dedi.

Hayvan hakları savunucuları, toplumun fiziksel ve ahlaki bütünlüğünü koruyacak, daha güvenli ve eğitici alternatif etkinlikler düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Bu trajedilerin tekrarlanmaması ve modern toplumun değerlerini yansıtan daha insancıl eğlence biçimlerinin teşvik edilmesi çağrısında bulunuyorlar.