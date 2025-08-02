İspanya'da 7 İsrailli turist otelden kovuldu

İsrail ordusunun abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız devam eden insanlık ve hukuk dışı saldırılarına tepkiler küresel çapta büyüyor. İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarındaki turistik Lloret de Mar bölgesinde bulunan Tent Hotel'de otel yönetimi, İsrailli 7 turisti gece yarısı apar topar otelden çıkardı.

İSRAİL LEHİNE SLOGANLAR ATTILAR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, bahsi geçen turistler otelde uygunsuz davranışlarda bulunarak hem otel çalışanlarını hem de müşterileri rahatsız etti. Turistlerin özellikle İsrail lehine sloganlar atması ortamın daha da gerilmesine yol açtı.

7 İSRAİLLİ OTELDEN KOVULDU

Çevredeki insanların ve çalışanların rahatsız olması üzerine otel yönetimi duruma müdahale etti. Yönetim gecenin geç saatlerinde 7 İsrailli turisti otelden çıkardı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde turistlerin valizleriyle otel dışına çıkarıldığı ve çevredeki bazı kişilerin olayı alkışlarla desteklediği görüldü.

HER YERDE PROTESTO EDİLİYORLAR

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik süren İsrail saldırıları dünya genelinde tepki toplamaya devam ediyor. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde İsrailli turistler protesto edilirken, İspanya'da son günlerde bazı işletmeler İbranice konuşan kişilere hizmet vermeyi reddediyor. Özellikle İspanya'da havalimanı girişlerinde protestolar dikkat çekiyor.

Lloret de Mar'daki Tent Hotel'de yaşanan bu olay, Avrupa'daki İsrail karşıtı tepkilerin geldiği noktayı göstermesi bakımından çarpıcı bir örnek olarak değerlendiriliyor.