İspanya Başbakanı Sanchez ile Filistin Devlet Başkanı Abbas, Madrid'de bir araya geldi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İspanya'nın başkenti Madrid'de görüştü.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Madrid'deki Başbakanlık konutunda bir araya geldi. Görüşmede Sanchez, ateşkese rağmen Gazze halkının yaşam, beslenme, eğitim, sağlık ve hareket özgürlüğü gibi temel haklarını ihlal eden saldırılara ve kısıtlamalara maruz kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Sanchez, soykırımdan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini de yineleyerek, İspanya'nın Filistin'e ve iki devletli çözüme olan bağlılığını yeniden teyit etti.

Abbas da barış planının tam olarak uygulanması ve saldırılara son verilmesi çağrısında bulunarak, İspanya'ya verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.