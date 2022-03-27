İşgalin 32. gününde Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini ele geçirdi
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 32. güne girilirken, müzakere masalarından somut bir sonuç çıkmamasıyla birlikte Rus ordusu saldırılarını iyiden iyiye şiddetlendirdi. Ukrayna'nın Slavutıç kenti Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, bugünden itibaren kentin Rusya tarafından işgal edildiğini açıkladı. Slavutıç, çoğunlukla mühendisler ile uzmanların yaşadığı Çernobil Nükleer Santrali'nin uydu kenti olarak biliniyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 32. güne girildi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rusya ordusu saldırıların şiddetini her geçen dakika artırırken, Ukrayna'dan bugün dikkat çeken bir haber geldi.
Slavutıç kenti Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, bugünden itibaren kentin Rusya tarafından işgal edildiğini açıkladı. Fomiçev, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, üç gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldıklarını bildirdi. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduklarını kaydeden Fomiçev, "Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında" dedi.
Slavutıç, çoğunlukla mühendisler ile uzmanların yaşadığı Çernobil Nükleer Santrali'nin uydu kenti olarak biliniyor.
Öte yandan Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, Polonya sınırına yakın mesafede bulunan Ukrayna'nın Lviv şehrinin vurulmasının ABD Başkanı Joe Biden'in Polonya'da olduğu güne denk getirildiğini belirterek, "Rusya, Polonya'da bulunan Başkan Biden'e selam gönderdi" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise yaptığı açıklamada, NATO'nun sahip olduğu uçak ve tankların sadece yüzde birini istediklerini ve 31 gündür bu yardımı beklediklerini belirterek, "Peki, Avrupa-Atlantik topluluğuna kim liderlik ediyor? Korkutma yoluyla hala Moskova mı? Ortakların Ukrayna'ya yardımı artırmaları gerekiyor. Buna ihtiyacı olan ortaklar çünkü bu Avrupa'nın güvenliği" ifadesini kullandı.