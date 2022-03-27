İşgalin 32. gününde Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini ele geçirdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 32. güne girildi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rusya ordusu saldırıların şiddetini her geçen dakika artırırken, Ukrayna'dan bugün dikkat çeken bir haber geldi.

"SAVAŞMADAN TESLİM ETME KONUSUNDA ÜLTİMATOM ALDIK"

Slavutıç kenti Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, bugünden itibaren kentin Rusya tarafından işgal edildiğini açıkladı. Fomiçev, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, üç gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldıklarını bildirdi. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduklarını kaydeden Fomiçev, "Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında" dedi.

ÇERNOBİL'İN UYDU KENTİ

Slavutıç, çoğunlukla mühendisler ile uzmanların yaşadığı Çernobil Nükleer Santrali'nin uydu kenti olarak biliniyor.

"RUSYA LVİV'İ VURARAK BAŞKAN BİDEN'A SELAM GÖNDERDİ"

Öte yandan Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, Polonya sınırına yakın mesafede bulunan Ukrayna'nın Lviv şehrinin vurulmasının ABD Başkanı Joe Biden'in Polonya'da olduğu güne denk getirildiğini belirterek, "Rusya, Polonya'da bulunan Başkan Biden'e selam gönderdi" dedi.

"NATO'NUN UÇAK VE TANKLARININ SADECE YÜZDE BİRİNİ İSTİYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise yaptığı açıklamada, NATO'nun sahip olduğu uçak ve tankların sadece yüzde birini istediklerini ve 31 gündür bu yardımı beklediklerini belirterek, "Peki, Avrupa-Atlantik topluluğuna kim liderlik ediyor? Korkutma yoluyla hala Moskova mı? Ortakların Ukrayna'ya yardımı artırmaları gerekiyor. Buna ihtiyacı olan ortaklar çünkü bu Avrupa'nın güvenliği" ifadesini kullandı.