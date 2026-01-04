İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Çin'de
İrlanda Başbakanı Micheal Martin, beş gün sürecek Çin ziyaretine Pekin'e ulaşarak başladı. Ziyaret kapsamında, Pekin'deki temaslarının ardından Şanghay'a geçmesi planlanıyor.
İRLANDA Başbakanı Micheal Martin'in, beş gün sürecek Çin ziyaretine başladığı bildirildi.
İrlanda Başbakanı Micheal Martin, bugün öğleden sonra Çin'in başkenti Pekin'e ulaşarak beş günlük Çin ziyaretine başladı. Martin'in, Pekin'deki temaslarının ardından Şanghay'ı da ziyaret etmesinin planlandığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya