Haberler

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Çin'de

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Çin'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, beş gün sürecek Çin ziyaretine Pekin'e ulaşarak başladı. Ziyaret kapsamında, Pekin'deki temaslarının ardından Şanghay'a geçmesi planlanıyor.

İRLANDA Başbakanı Micheal Martin'in, beş gün sürecek Çin ziyaretine başladığı bildirildi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, bugün öğleden sonra Çin'in başkenti Pekin'e ulaşarak beş günlük Çin ziyaretine başladı. Martin'in, Pekin'deki temaslarının ardından Şanghay'ı da ziyaret etmesinin planlandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro'nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi

Dünyanın konuştuğu fotoğraftaki detay satışları altüst etti
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü

İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Maduro'nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi

Dünyanın konuştuğu fotoğraftaki detay satışları altüst etti
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Bakanı vites yükseltti