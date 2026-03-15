İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar Orta Doğu büyük bir savaşın fitilini ateşledi. ABD ve İsrail saldırılarında Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef alırken; İran da misilleme olarak İsrail'e ve bölge ülkelerdeki ABD üslerine saldırdı. İran ayrıca Hürmüz Boğazı'nı da kapattı.

İSRAİL PETROL TESİSLERİNİ HEDEF ALDI

Şimdiye kadar ABD ve İsrail saldırılarında binin üzerinde İranlı hayatını kaybederken; geçtiğimiz günlerde İran'ın petrol tesislerini hedef alınmaya başlandı.

ETKİSİ ON YILLARCA SÜRECEK

Tahran'daki petrol depolama tesisine yönelik saldırı sonrası büyük yangınlar çıkarken; İsrail'in petrol depolama tesislerine yönelik hava saldırıları milyonlarca insanı on yıllarca etkileyebilecek zehirli kirleticilerin havaya karışmasına da neden oldu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.