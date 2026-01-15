Haberler

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti Haber Videosunu İzle
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İranlı muhalif Goldie Ghamari, Türk asıllı ABD'li gazeteci Cenk Uygur'u tehdit etti. Ghamari "Şerefsiz! Merak etmeyin, İran rejimi sona erdiğinde sizin de peşinizden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

İranlı muhalif siyasetçi Goldie Ghamari, katıldığı canlı yayında Türk asıllı ABD'li gazeteci Cenk Uygur'a yönelik sert ve tehdit içeren ifadeler kullandı. Ghamari, Uygur'u doğrudan hedef alarak ağır hakaretlerde bulundu ve "Şerefsiz! Merak etmeyin, İran rejimi sona erdiğinde sizin de peşinizden geleceğiz" sözleriyle dikkat çekti. Canlı yayında sarf edilen bu ifadeler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, İran diasporası ve uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

İRAN REJİMİNE KARŞI İSİMLERDEN BİRİ

Çıkışın, İran'daki protestolar, rejim karşıtı hareketler ve muhalefet içindeki görüş ayrılıklarının giderek sertleştiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Ghamari, uzun süredir İran rejimine karşı en sert söylemleri kullanan isimler arasında yer alırken, muhalefet içindeki bazı figürleri de "rejime dolaylı destek vermekle" suçluyor. Cenk Uygur'un özellikle Ortadoğu, İran ve İsrail-Filistin hattındaki yorumlarının, Ghamari ve benzeri isimler tarafından hedef alındığı biliniyor.

SÖZLERİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Canlı yayında kullanılan tehdit dili, ifade özgürlüğü sınırları ve siyasi tartışmalarda şiddet çağrışımı içeren söylemler açısından da eleştiri konusu oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı, rejim karşıtlığı iddiasıyla yapılan bu tür çıkışların muhalefetin meşruiyetine zarar verdiğini savunurken, bazı kesimler ise Ghamari'nin sözlerini "öfke patlaması" olarak değerlendirdi.

Cenk Uygur cephesinden söz konusu açıklamalara ilişkin şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bir yanıt gelmezken, olay İran muhalefeti içindeki sert dil ve iç çatışma tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Müslüman başkan yine gündem! Resmi konuta yaptırdığına bir bakın
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı
'Annem hasta' diyerek Beşiktaş'tan giden futbolcudan olay sözler

"Annem hasta" diyerek Beşiktaş'tan giden futbolcudan olay sözler