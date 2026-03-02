Haberler

İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, NBC canlı yayınında "Amerikan üslerine neden saldırıyorsunuz?" sorusuna "Çünkü bizi bombalıyorsunuz" yanıtını vererek İran'ın ABD hedeflerine yönelik saldırılarını misilleme olarak savundu.

  • İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın ABD üslerine saldırılarını ABD'nin İran'a saldırmasına misilleme olarak nitelendirdi.
  • İran, ABD ve İsrail'in İran'daki hedeflere saldırdığını öne sürüyor.
  • ABD, İran'ın Körfez'deki Amerikan üslerine ve müttefik hedeflere saldırılarını kınıyor.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan televizyon kanalı NBC'ye canlı yayında bağlandı. Programda yöneltilen "Amerikan üslerine neden saldırıyorsunuz?" sorusuna Arakçi'nin verdiği yanıt dikkat çekti.

"ÇÜNKÜ BİZİ BOMBALIYORSUNUZ"

NBC sunucusunun doğrudan yönelttiği soruya Arakçi, "Çünkü onlar bize saldırıyor. Bize saldıranlar ABD'ye ait askeri tesisler, üsler ve askeri varlıklar. Biz saldırı altındayız. Neden bu gerçeği kabul etmiyorsunuz? Çünkü bizi bombalıyorsunuz..." karşılığını verdi. İranlı bakan, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarına atıfta bulunarak Tahran'ın saldırılarının "misilleme" niteliği taşıdığını savundu.

Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'daki hedeflere yönelik saldırılarının devam ettiğini öne sürerken, İran'ın da bölgedeki Amerikan askeri varlığını meşru hedef olarak gördüğünü ima etti.

SAVAŞTA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

ABD yönetimi, İran'ın Körfez'deki Amerikan üslerine ve müttefik hedeflere yönelik saldırılarını kınarken, Tahran ise Washington'ı çatışmayı başlatmakla suçluyor. Arakçi'nin canlı yayındaki açıklamaları, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimin kamuoyu önünde de sertleştiğini gösterdi. Uzmanlar, tarafların hem askeri hem de medya üzerinden yürüttüğü söylem savaşının çatışmanın seyrini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Erdem Aksoy
