İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun seyretilmesinin, tüm yaptırımların kaldırılmasına bağlı olduğunu açıkladı. İslami, uranyumun ülke dışına çıkarılmasının gündemlerinde olmadığını ifade etti.

İRAN Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesine yönelik olası adımların, tüm yaptırımların kaldırılıp kaldırılmamasına bağlı olduğunu bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülke basınına yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer programı ile zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmasının gündemlerinde yer almadığını ve bu konunun Umman'daki müzakere görüşmelerinde de konuşulmadığını belirten İslami, "İran'daki yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun seyreltmesi, tüm yaptırımların kaldırılıp kaldırılmamasına bağlı" dedi.

İslami, Umman'da yürütülen müzakerelerle ilgili ise görüşmelerinin samimi bir şekilde yürütülmesi halinde farklı bir tablonun ortaya çıkacağını kaydederek, nükleer meselesinin, bahane olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

