İran, Yeni ve Üstün Füzeler Üretti

İRAN Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, İsrail'in saldırılarından sonra 'üstün özelliklere sahip' yeni füzeler ürettiklerini açıkladı.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, 'Savunma Sanayisi Günü' dolayısıyla bir konuşma yaptı. İran'daki yeni silah teknolojileri hakkında bilgi veren Nasirzade, "12 gün süren savaşta kullanılan füzeler Savunma Bakanlığı tarafından birkaç yıl önce üretilmiş füzelerdi. Bugün ise önceki füzelerden çok daha üstün özelliklere sahip füzeler ürettik" dedi.

Bakan Nasirzade, İsrail'in tekrar saldırması durumunda yeni füzeleri kullanacaklarını söyledi.