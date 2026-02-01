İran ve Mısır Cumhurbaşkanları telefon görüşmesi yaptı

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pezeşkiyan telefon görüşmesinde, "İran hiçbir şartla savaş aramamaktadır; muhtemel bir savaşın İran'ın, ABD'nin ve de bölgenin çıkarına olmadığına inanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Her iki liderin de görüşmede, diplomasinin tek geçerli yol olduğunu vurguladığı ve bölgesel istikrarı artırmaya yönelik diplomatik girişimlere desteklerini yinelediği belirtildi.