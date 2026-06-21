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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsviçreli mevkidaşı Cassis ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsviçreli mevkidaşı Cassis ile bir araya geldi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

İRAN Dışişleri Bakanı Arakçi, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile Bürgenstock kasabasında görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının devamı niteliğindeki teknik düzey görüşmelere katılmak üzere İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasına ulaştı. Arakçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bürgenstock'ta İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konulara konuların ele alındığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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