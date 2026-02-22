Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, IAEA Başkanı Grossi ile ABD müzakereleri hakkında görüştü

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, telefon görüşmesinde ABD müzakereleri ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi üzerinde durdu.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin yaptıkları telefon görüşmesinde, ABD müzakerelerini ele aldıkları bildirildi.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Arakçi ve Grossi'nin, Cenevre'deki İran-ABD müzakere sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Tarafların ayrıca müzakere sürecinin ilerletilmesi ve kalıcı bir uzlaşıya varılması amacıyla diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çektiği kaydedildi.




