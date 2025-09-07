İran ve ABD Arasındaki Nükleer Kriz İçin Mesajlaşma Devam Ediyor

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ve Washington'un, nükleer programla ilgili krizi çözmek için arabulucular üzerinden mesaj alışverişini sürdürdüğünü açıkladı. Arakçi, "ABD ile diyalog ancak karşılıklı saygı temelinde olabilir; hak ve çıkarlarımıza saygı gösterilmesi şart" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı basın açıklamasında, "Tahran ve Washington'un, İran'ın nükleer programıyla ilgili krizi çözmek için arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişinde bulunmaya devam ettiğini" belirtti. Arakçi, "ABD ile diyalog aracılar aracılığıyla devam ediyor. Amerikalılar karşılıklı saygı temelinde müzakere etmeye hazır oldukları gün, biz de hazır olacağız. Hak ve çıkarlarımıza saygı gösterilmesi şart" diye konuştu.

İran medyasında yer alan haberlerde Tahran'ın, "eski şartlar" altında müzakere masasına dönmeyeceği ve mevcut koşullar altında yeni bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varılması gerekeceği belirtildi.

"E3 ile görüşmeler devam ediyor ve bir anlaşmaya varacağımızı umuyorum"

Arakçi ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırımlarını yeniden uygulama girişimleri konusunda Avrupa ülkeleriyle görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Avrupa Üçlüsü'nün (E3-Almanya, Fransa, İngiltere) tetik mekanizmasını harekete geçirerek meseleleri karmaşıklaştırarak hata yaptığını belirten Arakçi, "Görüşmeler devam ediyor ve bir anlaşmaya varacağımızı umuyorum" ifadesini kullandı.

Abbas Arakçi, savaş sonrası Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yapılacak müzakerelerin öncekilerden farklı olacağını vurgulayarak, "yaptırımların kaldırılması ve yeni unsurların eklenmesini içeren kapsamlı bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını" kaydetti.

Salimi: "NPT'den çekilme ve tetik mekanizmasına karşı önlemler, acil gündem olarak görüşülmeye hazır"

İran Parlamentosu Başkanlık Divanı Üyesi Alirıza Salimi, Parlamento'nun Tahran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan çekilme konusunu "acil" olarak görüşebileceğini ve İran'ın tetik mekanizmasına yanıt olarak alacağı önlemleri de değerlendirebileceğini açıkladı.

Salimi, "Parlamento'nun ve diğer ilgili kurumların Batı ülkelerinin baskısına karşı atılacak sonraki adımları kararlılıkla takip ettiğini" vurguladı.