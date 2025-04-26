İran ve ABD Arasında Üçüncü Tur Görüşmeler Başladı

İRAN ile ABD arasındaki görüşmelerin üçüncü turunun Umman'ın başkenti Maskat'ta başladığı bildirildi.

İran ile ABD arasında Umman aracılığındaki müzakerelerde önceki iki turda olduğu gibi İran heyetine Dışişleri Abbas Arakçi'nin, Amerikan heyetine ise ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği açıklandı.

Umman'da iki ülke arasında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem üst düzey diplomatik görüşmeler gerçekleştirilecek.