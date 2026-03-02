Laricani: Uzun bir savaşa hazırız

İRAN Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, "ABD'nin aksine, uzun bir savaşa hazırız" dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin aksine, uzun bir savaşa hazır olduklarını bildirdi. Laricani, "Son 300 yılda olduğu gibi, bu savaşı İran başlatmadı. Cesur Silahlı Kuvvetlerimiz, savunma dışında hiçbir saldırıya katılmadı. Ne pahasına olursa olsun kendimizi ve 6 bin yıllık medeniyetimizi şiddetle savunacak ve düşmanlarımızı yanlış hesap yaptıklarına pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı