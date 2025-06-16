İran: Tarihin en büyük füze saldırısına başlıyoruz. İsrail'in tamamını yakacağız

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Yorumlar (9)
Karaca Kilicyaldir:
hadi inşallah
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Ahmet Şahin:
hazırlık yapsınlar diye söylüyor yiğitlerim hahahaha osmanlıya yanlış yapanın karşısındayım
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ibrahim Kara:
alnına çak artık
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r5myqjnym4:
Hadi bakalım göreceğiz
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Serkan Taşdemir:
Hadi be kardeşim valla vuruluyorsuniz moralimiz bozuluyor düzeltin moralimizi yerle bir edin
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