İran: Tarihin en büyük füze saldırısına başlıyoruz. İsrail'in tamamını yakacağız

İran: Tarihin en büyük füze saldırısına başlıyoruz. İsrail'in tamamını yakacağız
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İsrail'in Tahran'da başlattığı yeni saldırı dalgasının ardından İran'dan zehir zemberek açıklama geldi. Açıklamada, "Tarihin en büyük füze saldırısına başlıyoruz. İsrail'in tamamını yakacağız." denildi.

İsrail'in Tahran'da başlattığı yeni saldırı dalgasının ardından İran'dan zehir zemberek açıklama geldi. Açıklamada, "Tarihin en büyük füze saldırısına başlıyoruz. İsrail'in tamamını yakacağız." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKaraca Kilicyaldir:

hadi inşallah

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Haber YorumlarıAhmet Şahin:

hazırlık yapsınlar diye söylüyor yiğitlerim hahahaha osmanlıya yanlış yapanın karşısındayım

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Haber Yorumlarıibrahim Kara:

alnına çak artık

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Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Hadi bakalım göreceğiz

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Hadi be kardeşim valla vuruluyorsuniz moralimiz bozuluyor düzeltin moralimizi yerle bir edin

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