İran Sınır Muhafızları 5 İHA Düşürdü

İRAN Emniyet Teşkilatı, sınır muhafızlarının 5 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

İran Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerindeki sınır muhafızlarının, son birkaç saat içinde 5 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi. Açıklamada, Sınır Muhafız Kuvvetleri tarafından Urumiye'de 1, Erdebil'de 3 ve Merivan kentinde de 1 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.