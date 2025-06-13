İran Sınır Muhafızları 5 İHA Düşürdü

İran Sınır Muhafızları 5 İHA Düşürdü
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İran Emniyet Teşkilatı, sınır muhafızlarının son birkaç saat içinde ülke genelinde 5 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Düşürülen İHA'ların yerleri Urumiye, Erdebil ve Merivan olarak belirlendi.

İRAN Emniyet Teşkilatı, sınır muhafızlarının 5 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

İran Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerindeki sınır muhafızlarının, son birkaç saat içinde 5 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi. Açıklamada, Sınır Muhafız Kuvvetleri tarafından Urumiye'de 1, Erdebil'de 3 ve Merivan kentinde de 1 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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