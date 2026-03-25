İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere açıklamalarını reddederek iletilen ateşkes planına alaycı bir dille tepki gösterdi. İranlı askeri sözcü İbrahim Zolfaghari, konuyla ilgili açıklamasında "Yenilginizi bir anlaşma gibi süslemeyin. Boş vaatler döneminiz sona erdi. İç çatışmalarınız, artık kendi kendinizle müzakere ettiğiniz bir noktaya mı geldi?" ifadelerini kullandı.

İran Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zolfaghari, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke arasında müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamalarını alaycı bir dille yalanladı. Al Jazeera’nın aktardığına göre İranlı sözcü, Pakistan aracılığıyla iletildiği öne sürülen 15 maddelik ateşkes planına da karşı çıktı.

"BOŞ VAATLER DÖNEMİ SONA ERDİ"

Zolfaghari, yaptığı açıklamada "Kendini küresel bir süper güç olarak tanımlayan taraf, eğer gücü yetseydi bu karmaşadan çoktan çıkmış olurdu. Yenilginizi bir anlaşma gibi süslemeyin. Boş vaatler döneminiz sona erdi" dedi.

"İÇ ÇATIŞMALARINIZ..."

ABD iç siyasetindeki sorunlara da değinen Zolfaghari, "İç çatışmalarınız, artık kendi kendinizle müzakere ettiğiniz bir noktaya mı geldi?" ifadelerini kullandı.

"ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ"

İranlı yetkili, Tahran’ın tutumunun değişmediğini vurgulayarak, “Bizim ilk ve son sözümüz en başından beri aynıydı ve öyle kalacak. Bizim gibiler, sizin gibilerle asla uzlaşmayacak. Ne şimdi, ne de gelecekte” açıklamasında bulundu.

Olgun Kızıltepe
