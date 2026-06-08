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İran: İsrail'e saldırılar sona erdi

İran: İsrail'e saldırılar sona erdi
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İran ordusu, İsrail’e yönelik saldırıların sona erdiğini bildirirken, Lübnan’a yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde daha sert yanıt verileceği uyarısında bulundu.

İRAN ordusu, İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini bildirdi.

İran basını, ordunun İsrail'e karşı yürüttüğü operasyonlarını sonlandırdığını duyurdu. İran ordusundan yapılan açıklamada, " Lübnan'a saldırılar tekrar başlarsa daha sert yanıt veririz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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