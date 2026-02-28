Haberler

İran okul saldırısından geriye kalan kanlı çantalar oldu

İran okul saldırısından geriye kalan kanlı çantalar oldu Haber Videosunu İzle
İran okul saldırısından geriye kalan kanlı çantalar oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Minab kentindeki Şacereh Tayyebeh Kız İlkokulu'nu hedef alan saldırı, büyük bir trajediye dönüştü. İran makamlarından yapılan resmi açıklamaya göre, saldırıda 155 kız öğrenci hayatını kaybetti. Saldırı sonrası okul enkazından yansıyan kanlı okul çantası görüntüleri ise yürekleri dağladı.

  • İran'ın Minab kentindeki Şacereh Tayyebeh Kız İlkokulu'na saldırı düzenlendi.
  • İran makamları saldırıda 155 kız öğrencinin öldüğünü açıkladı.
  • İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammad-Reza Aref, saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini belirtti.

İran'ın güneyindeki Minab kentinde bulunan Şacereh Tayyebeh Kız İlkokulu'na düzenlenen saldırının ardından ortaya çıkan görüntüler, yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne serdi. İran makamları 155 kız öğrencinin öldüğünü açıklarken geride kalan kanlı çantalar yürekleri burktu.

ENKAZ, TOZ VE SESSİZLİK

Saldırı sonrası kaydedilen videolarda okul binasının büyük bölümünün yıkıldığı, sınıfların moloz yığınlarına dönüştüğü ve çevrede yoğun dumanın yükseldiği görülüyor. Duvarların çöktüğü, çatının büyük ölçüde hasar aldığı ve sınıf içindeki sıraların enkaz altında kaldığı dikkat çekiyor.

KANLI ÇANTALAR

Görüntülerde enkazın arasında öğrencilere ait olduğu belirtilen okul çantaları, defterler ve kişisel eşyalar yer alıyor. Toz ve molozla kaplanan çantaların bazı bölümlerinde kan izleri olduğu görülüyor.

Dağılan kitaplar ve sınıf malzemeleri, saldırının ders saatlerinde gerçekleşmiş olabileceğine işaret ediyor.

Okula saldırıldığında 170 öğrencinin binada olduğu belirtilirken, gözü yaşlı aileler iyi bir haber almak için beklemeye devam ediyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammad-Reza Aref, ilkokulu hedef alan İsrail saldırısını kınayarak, bunun açık bir savaş suçu örneği ve uluslararası düzenlemelerin bariz bir ihlali olduğunu söyledi.

Bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'i kınıyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez

Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
İran'daki saldırılarda ağır bilanço! Kız ilkokulunda can kaybı 150'ye yükseldi

Can kaybı her saat artıyor! 150 kız çocuğu hayatını kaybetti
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran füzesi Suriye'ye düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

İran füzesi komşu ülkeye düştü! Can kayıpları var
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı

Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
İran füzesi Suriye'ye düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

İran füzesi komşu ülkeye düştü! Can kayıpları var
'Barışa yakınız' dedi, saatler sonra saldırı başladı! Umman Dışişleri Bakanı'ndan hayal kırıklığı mesajı

"Barışa yakınız" dedikten saatler sonra saldırı başladı
İranlılar, ABD-İsrail'in saldırılarını protesto ediyor

Trump'ın beklediği olmadı! Sokaklara dökülmeye başladılar