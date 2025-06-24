İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı
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İran ile İsrail arasındaki ateşkes muamması sürerken Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'den dikkat çeken bir "nükleer" açıklaması geldi. İslami, nükleer çalışma sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için planlama yaptıklarını belirtti.

İsrail ile İran arasında savaşın 12. gününde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. İsrail'e füze fırlatan İran'ın ateşkesi bozduğunu iddia eden Tel Aviv yönetimi karşı saldırı için hazırlık yaptığını duyururken, ateşkesin geleceği konusundaki belirsizlik sürüyor.

İRAN'DAN NÜKLEER AÇIKLAMASI

Ateşkesin sonrasında ise İran'dan dikkat çeken nükleer açıklaması geldi. İran'ın, nükleer çalışma sürecinde herhangi bir kesinti yaşanmasını önlemek için planlama yaptığı bildirildi.

İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldıAtom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami.

NÜKLEER TESİSLERDEKİ DURUM HAKKINDA KONUŞTU

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD saldırısı sonrası nükleer tesislerdeki durum hakkında açıklama yaptı. İslami, nükleer çalışma sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için planlama yaptıklarını belirtti.

"PLANIMIZ KESİNTİ YAŞANMASINI ÖNLEMEK"

Gerekli hazırlıkları yaptıklarını aktaran İslami, şu anda hasar tespit değerlendirmesi yürüttüklerini kaydetti. Onarım hazırlıklarının önceden öngörüldüğünü paylaşan İslami, "Planımız üretim ve hizmet sürecinde herhangi bir kesinti yaşanmasını önlemek." ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıJY:

İSRAİL İRAN SAVAŞI BİR YERE GİTMİYORDU. ONUN İÇİN İSRAİL BARIŞ YAPABİLİR. AMA ABD İRAN'I VURMAYA DEVAM EDMELİ. İSLAM ÜLKELERİNİN NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP OLMASI NE PAHASINA OLURSA OLSUN ENGELLENMELİ.

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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

o RUZ pu cocu gu JY

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