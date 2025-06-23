İran Meclisi'nden IAEA ile İş Birliğini Durdurma Tasarısı
İran Meclisi, Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile olan denetim iş birliğini durdurma tasarısını kabul etti. Tasarıyla, hükümetin IAEA ile yapılan her türlü iş birliği askıya alınacak.
İRAN Meclisi'nin, Tahran'ın IAEA ile denetimleri de kapsayan iş birliğini durdurma tasarısı, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'ndan geçti.
İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızai, Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile denetimleri de kapsayan iş birliğini durdurma tasarısının bugün yapılan toplantıda genel hatlarıyla kabul edildiğini bildirdi. Rızai, "Bu plana göre, hükümetin Ajans ile kamera yerleştirme, denetim yapma, müfettiş girişi yapma veya Ajans'a rapor sunma gibi her türlü iş birliğini askıya alması gerekiyor. Bu durum, ülkemizin nükleer tesislerinin güvenliği garanti altına alınana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.
Tasarının önce Meclis'te oylanması daha sonra Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a gönderilmesi gerekiyor.