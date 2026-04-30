İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan 'deniz ablukası' açıklaması

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD ve İsrail, 'deniz ablukası, medya propagandası, ekonomik baskı ve iç çatışma oluşturma' yoluyla ülkeyi içeriden çökertmeyi amaçlıyor" dedi.

İran basını, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, ABD ve İsrail'in 'deniz ablukası' konusunda yaptığı açıklamayı yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi 'sertlik yanlıları ve ılımlılar' diye ikiye ayırarak ardından deniz ablukası, ekonomik baskı ve iç ayrışma yoluyla teslim almaya çalıştığını belirten Kalibaf, "Düşman yeni bir aşamaya girmiştir. Deniz ablukası, medya üzerinden algı oluşturma, ekonomik baskı ve ülke içinde ayrılık çıkarmayı devreye sokarak bizi içeriden zayıflatmayı ve hatta çökertmeyi hedefliyor. Bu yeni komploya karşı tek çözüm birlik ve beraberliği korumaktır. Başından beri tüm düşman planlarını boşa çıkaran şey toplumsal birliktir ve bugün bu daha da önemlidir. Ayrılık çıkaracak her hareket, düşmanın planının bir parçası olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığından paylaşımda ise Trump'ın 3 gün önce 'İran'ın petrol altyapısının havaya uçmasına 3 gün kaldı' yönündeki açıklamasını hatırlattı. Kalibaf, "3 gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı. Bunu 30 güne uzatabilir ve kuyuyu burada canlı yayınlayabiliriz. Bu, ABD yönetiminin Bessent gibi kişilerden aldığı türden saçma bir tavsiyeydi. Aynı kişiler abluka teorisini de destekliyor ve petrolü 120 doların üzerine çıkardılar. Bir sonraki durak 140. Sorun teori değil, zihniyet" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı