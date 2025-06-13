İran Lideri Ali Hamaney: İsrail'e Karşılık Vereceğiz

İRAN Lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e karşılık vereceklerini kaydetti.

İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Hamaney, İsrail'in yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıyla 'kötü niyetini' ortaya koyduğunu belirterek, "Bu rejim, ağır bir bedel ödeyeceğini bilmelidir" dedi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin İsrail'e karşı durmayacağını vurgulayan Hamaney, "Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Ancak yerlerine geçenler ve çalışma arkadaşları, görevlerini hemen devralacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamaney, "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı verici bir son hazırladı ve mutlaka bunun cezasını çekecektir" dedi.