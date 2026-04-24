İran lideri Hamaney: Düşmanın medya operasyonu milli birliği zedelemeyi amaçlıyor

İran lideri Mücteba Hamaney, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halk arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Vatandaşlar arasında oluşan muazzam birlik sayesinde düşmanda bir kırılma meydana geldi. Bu nimetin fiili şükrüyle dayanışmamız daha da güçlenecek ve düşmanlar daha da hor ve hakir duruma düşecektir" ifadelerini kullandı.

Medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarına karşı da uyarıda bulunan Mücteba Hamaney, "Düşmanın medya operasyonu, halkın zihnini ve psikolojisini hedef alarak milli birlik ve güvenliğimizi zedelemeyi amaçlıyor; ihmalkarlığımızla bu kötü niyetin gerçekleşmesine fırsat vermeyelim" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı