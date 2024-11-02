İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem
İran'ın başkenti Tahran'da bir kadın üniversite öğrencisi, zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto etmek için üniversite kampüsünde kıyafetlerini çıkardı. Uzun süre sadece iç çamaşırlarıyla kalan genç kadın, İran polisi tarafından gözaltına alındı.
İran'daki Azad Üniversitesi'nde okuyan bir kadın öğrenci, zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto etmek için herkesin ortasında kıyafetlerini çıkararak iç çamaşırlarıyla kaldı.
KAMPÜSTE KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI
İran çok konuşulacak bir protesto gösterisine sahne oldu. Başkent Tahran'daki Azad Üniversitesi'nde bir kadın öğrenci, kampüsün ortasında bir anda kıyafetlerini çıkardı. Kimseye aldırmayan genç kadın, iç çamaşırlarıyla kaldı.
İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA KALDI
Zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto eden kadını üniversite yönetimi polise bildirdi. İran polisi okula gelerek kadını gözaltına aldı.