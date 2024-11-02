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İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem

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İran'ın başkenti Tahran'da bir kadın üniversite öğrencisi, zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto etmek için üniversite kampüsünde kıyafetlerini çıkardı. Uzun süre sadece iç çamaşırlarıyla kalan genç kadın, İran polisi tarafından gözaltına alındı.

İran'daki Azad Üniversitesi'nde okuyan bir kadın öğrenci, zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto etmek için herkesin ortasında kıyafetlerini çıkararak iç çamaşırlarıyla kaldı.

KAMPÜSTE KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI

İran çok konuşulacak bir protesto gösterisine sahne oldu. Başkent Tahran'daki Azad Üniversitesi'nde bir kadın öğrenci, kampüsün ortasında bir anda kıyafetlerini çıkardı. Kimseye aldırmayan genç kadın, iç çamaşırlarıyla kaldı.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA KALDI

Zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto eden kadını üniversite yönetimi polise bildirdi. İran polisi okula gelerek kadını gözaltına aldı.

İranlı genç kadından
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıLutfi Turan:

Helal olsun mangal gibi yürek varmış

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Haber YorumlarıYakup Ayfer:

Edep yahu edep

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Toplumu bozmak için, kadın kullanılarak Yine batı destekli, Cinsel Terör saldırısı yapılıyor.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ülkesinde insanlara dini suistimal ederek baskı uygulayan yobazlar insanları bu şekil onaylamadığımız gayrinizami hareketlere sevkederken belki o yobazların zevceleride içinden ah ne güzel keşke bizde böyle yapabilsek diyordur

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Haber YorumlarıMesut c:

İP BOYNUNDADİR ŞİMDİ

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