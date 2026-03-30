İran Devrim Muhafızları: ABD'nin İran sınırlarından çekilmekten başka seçeneği kalmadı

Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'nin İran sınırlarından çekilmekten başka seçeneği kalmadığını ifade etti. Musevi, ABD'nin bölgedeki askeri donanımının hasar gördüğünü belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalara dair açıklamada bulundu. ABD'nin bölgedeki radar, lojistik ve diğer araçlarının zarar gördüğünü belirten Musevi, "ABD'nin İran sınırlarından çekilmekten başka seçeneği kalmadı. ABD'ye ait AWACS Havadan Erken Uyarı uçakları ile yakıt ikmal uçakları da hasar gördü. Yakında bu listeye başka değerli hedefler de eklenecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

