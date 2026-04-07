İran Kızılayı: ABD ve İsrail Saldırılarında 98 Bin Ticari Birim Hasar Gördü

İRAN Kızılayı, ABD ve İsrail'in saldırılarında 98 bin ticari birim, 763 eğitim merkezi ve okul ile 326 sağlık merkezinin hasar gördüğünü bildirdi.

İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, ülke genelinde 98 bin ticari birim, 763 eğitim merkezi ve okul ile 326 sağlık merkezinin ABD-İsrail saldırılarının hedefi olduğunu belirtti. Halidi, sağlık merkezlerinden 49'unun ağır hasar gördüğünü kaydederek, Kızılay'a ait 20 yardım ve kurtarma tesisinin de hedef alındığını söyledi. Saldırılarda 4 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiği, 18 çalışanın ise yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı