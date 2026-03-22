İran Kızılayı: ABD ve İsrail 81 binden fazla sivil birime saldırı düzenledi

İRAN Kızılayı, ABD ve İsrail'in İran genelinde düzenlediği saldırılarda 81 binden fazla sivil birimin zarar gördüğünü bildirdi.

İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in ülke genelinde düzenlediği saldırılarda 81 binden fazla birimin zarar gördüğü belirtildi. Açıklamada, sağlık merkezlerinin, okulların, ambulansların ve yardım çalışanlarının hedef alınmasının, uluslararası hukukun ve Cenevre Sözleşmelerinin 'açık' bir ihlali olduğu da ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı