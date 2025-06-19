İran'ın vurduğu bölgede büyük yıkım! Kameralara böyle yansıdı

İsrail'in saldırıları ile başlayan çatışmalarda İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları sonrası Ramat Gan bölgesinde büyük yıkım oluştu.

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıyla başlayan çatışmalar, her geçen gün şiddetlenerek devam ediyor. Karşılıklı devam eden çatışmalarda bilanço da ağırlaşıyor.

İRAN'IN VURDUĞU BÖLGEDE BÜYÜK YIKIM

İran'ın gerçekleştirdiği son saldırılarda İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.

Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka Hastanesine düştüğü aktarıldı.

Füzelerden birinin düştüğü Ramat Gan bölgesinde ise büyük bir yıkım yaşandı. Ağır hasar alan binaların görüntüleri kameralarca kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İsrail'in saldırılarına İran'ın yanıt vermesi ile çatışmalar şiddetlendi. Bir haftası geride kalan çatışmalarda İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv gibi önemli şehirlerine yönelik füze saldırılarında kentlerde büyük hasarlar oluştu.

İsrail'in de İran'ın kritik kentlerine yönelik saldırıları devam etti. Çatışmaların bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.