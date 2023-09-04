İran'ın Tebriz kentinde yaşanan sel felaketi 101 köyde maddi zarara yol açtı

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin merkez kenti Tebriz'de yaşanan sel felaketi, 101 köyde maddi zarara neden oldu. Sel nedeniyle bölgede 48 ev ile 60 otomobilin tamamen kullanılamaz hale geldiği, tarım arazilerinin de sular altında kaldığı belirtildi.