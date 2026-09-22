İran'ın Sistan-Belucistan'ında polis aracına saldırıda 1 polis öldü, 3'ü yaralandı

İran'ın Sistan-Belucistan'ında polis aracına saldırıda 1 polis öldü, 3'ü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'ın Sistan-Belucistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesinde, görevdeki polis memurlarını taşıyan araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 3 polis memuru yaralandı; güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
İRAN'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde görevdeki polislerin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 3 polis memuru yaralandı.
İran basınında yer alan haberlere göre; Sistan-Belucistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesinde, görevdeki polis memurlarını taşıyan bir araca şehirler arası yolda silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 polis memuru hayatını kaybederken, 3 polis memuru da yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren silahlı kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla güvenlik güçlerince çalışma başlatıldığı bildirildi.