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İran'ın Sistan-Belucistan'ında polis aracına saldırıda 1 polis öldü, 3'ü yaralandı

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İran'ın Sistan-Belucistan'ında polis aracına saldırıda 1 polis öldü, 3'ü yaralandı
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İran'ın Sistan-Belucistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesinde, görevdeki polis memurlarını taşıyan araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 3 polis memuru yaralandı; güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İRAN'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde görevdeki polislerin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 3 polis memuru yaralandı.

İran basınında yer alan haberlere göre; Sistan-Belucistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesinde, görevdeki polis memurlarını taşıyan bir araca şehirler arası yolda silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 polis memuru hayatını kaybederken, 3 polis memuru da yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren silahlı kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla güvenlik güçlerince çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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