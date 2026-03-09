Haberler

ABD ordusu: İran saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısı 7'ye yükseldi

ABD ordusu: İran saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısı 7'ye yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın düzenlediği saldırılar sırasında yaşamını yitiren ABD askeri sayısının 7'ye ulaştığını açıkladı. Hayatını kaybeden asker, 1 Mart'taki saldırıda ağır yaralanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında yaşamını yitiren ABD askerlerinin sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir Amerikan askerinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında görev yapan söz konusu askerin vefatıyla, çatışmaların başından bu yana yaşamını yitiren toplam ABD askeri sayısının 7'ye ulaştığı kaydedildi. Hayatını kaybeden yedinci askerin, 1 Mart tarihinde İran'ın Suudi Arabistan'daki ABD birliklerine yönelik düzenlediği misilleme saldırısında ağır yaralandığı ifade edildi.

Bölgedeki büyük çaplı askeri harekatın devam ettiği belirtilirken, yaşamını yitiren askerin kimlik bilgilerinin protokol gereği yakınlarına haber verildikten 24 saat sonra kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş

Savaş piyasaları fena vurdu! Tarihi rekor geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Oyuncu Ufuk Bayraktar'dan 8 Mart yürüyüşüne müdahale! Polis araya girdi

Ünlü oyuncudan 8 Mart yürüyüşüne müdahale! Polis güçlükle durdurdu
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı

Bu iddia doğruysa savaşın seyri değişir
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar

Çatışmalar sürerken taktik değişti! Gerilla savaşına başladılar
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var

İran düştükten sonra olacağı söyledi: Suudi Arabistan'ın...