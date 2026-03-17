İran'ı yıkan haber! Bir komutan daha öldürüldü

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 18. gününe girerken, bölgede tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

ÜST DÜZEY İSİMLER HEDEFTE

İsrail ordusu, dün gece düzenlenen ve "kesin istihbarata dayalı" olduğu belirtilen nokta atışı saldırıda, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığını duyurdu. Aynı saldırıda Besic lideri Gulam Rıza Süleymani'nin de hedef alındığı ifade edildi. Söz konusu isimlerin saldırıdan sağ kurtulup kurtulmadığına ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

HAMANEY DE SALDIRILARDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan ABD ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği ilk saldırılarda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. İran resmi medyası, saldırıda Hamaney ile birlikte kızı, damadı ve torunlarının da öldüğünü duyurmuştu.

İRAN'DA 40 GÜNLÜK YAS

Yapılan açıklamada, Hamaney'in "şehadetinin zalimlere karşı ayaklanmanın başlangıcı" olacağı vurgulanırken, ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edildi. İranlı yetkililer, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1348'i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığını açıkladı.

