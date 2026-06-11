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İran, Hürmüz Boğazı'nı her türlü gemi geçişine kapattı

İran, Hürmüz Boğazı'nı her türlü gemi geçişine kapattı
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İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemu'l Enbiya Karargahı, güvensizlik gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nı tüm gemilere kapattığını açıkladı. Devrim Muhafızları, yasa dışı geçiş yapan iki gemiyi vurduklarını bildirdi.

İRAN Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, "Bölgedeki güvensizlik nedeniyle şu andan itibaren Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yapılan uyarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduklarını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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