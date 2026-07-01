İran: Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğunda

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, " Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bekayi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Hürmüz Boğazı'na döşenen mayınların temizlenmesi için ortaklarıyla iş birliği yapacaklarına yönelik açıklamalarıyla ilgili, "Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır. Bu konuya başkalarının müdahale etmesine gerek yok. Her meselede görüş ifade etmek sorumluluk manasına gelmez" ifadelerini kullandı.

ABD ile bir görüşme programlarının olmadığını söyleyen Bekayi, "İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması maddesinin uygulanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor ve sonuca ulaşmasını ümit ediyoruz. ABD ile müzakere sürecine başlanması için mutabakat zaptındaki maddelerin uygulanması ve bu uygulamaların sürekli hale getirilmesi gerekiyor. Yükümlülüklerimizi karşı taraf yerine getirdiği sürece biz de yerine getireceğiz" diye konuştu

Bekayi, uzman ekiplerinin bugün Doha'da Katar tarafı ile dondurulmuş varlıklarla ilgili görüşme yapacağını kaydederek, ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları hakkında da değerlendirmede bulundu. Hiçbir girişimi karşılıksız bırakmadıklarını aktaran Bekayi, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya karşılık verecek güçtedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı