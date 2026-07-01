Haberler

İran: Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğunda

İran: Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğunda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusunun İran'ın sorumluluğunda olduğunu belirterek, başkalarının müdahalesine gerek olmadığını söyledi. Ayrıca ABD ile müzakere için mutabakat şartlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, " Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bekayi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Hürmüz Boğazı'na döşenen mayınların temizlenmesi için ortaklarıyla iş birliği yapacaklarına yönelik açıklamalarıyla ilgili, "Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır. Bu konuya başkalarının müdahale etmesine gerek yok. Her meselede görüş ifade etmek sorumluluk manasına gelmez" ifadelerini kullandı.

ABD ile bir görüşme programlarının olmadığını söyleyen Bekayi, "İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması maddesinin uygulanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor ve sonuca ulaşmasını ümit ediyoruz. ABD ile müzakere sürecine başlanması için mutabakat zaptındaki maddelerin uygulanması ve bu uygulamaların sürekli hale getirilmesi gerekiyor. Yükümlülüklerimizi karşı taraf yerine getirdiği sürece biz de yerine getireceğiz" diye konuştu

Bekayi, uzman ekiplerinin bugün Doha'da Katar tarafı ile dondurulmuş varlıklarla ilgili görüşme yapacağını kaydederek, ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları hakkında da değerlendirmede bulundu. Hiçbir girişimi karşılıksız bırakmadıklarını aktaran Bekayi, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya karşılık verecek güçtedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor

Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın

İranlı aşırı sağcı din adamından dünyayı alarma geçiren çağrı
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı

Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! İddia büyük tepki çekmişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

Üç ilimizde daha alarm! 10 gün boyunca yasaklandı
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek

Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
ABD'de dehşete düşüren görüntüler! Sokaklar adeta yaşayan ölülerle doldu

Dehşete düşüren görüntü! Sokaklar adeta yaşayan ölülerle doldu
Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu

Akşam düğün yaptı, daha balayına bile gitmeden sabah şampiyon oldu
Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı

Ne altın ne borsa! İşte Trump'a milyarlar kazandıran yatırım aracı
Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da daire başkanı intihar etti