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İran Müzakere Heyeti İsviçre'den Ayrıldı

İran Müzakere Heyeti İsviçre'den Ayrıldı
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İran müzakere heyeti, İsviçre'de 18 saat süren yoğun görüşmelerin ardından ülkeden ayrıldı. Teknik ekibin mutabakat zaptı üzerinde çalışmalara devam ettiği bildirildi.

İRAN müzakere heyetinin, 18 saat süren görüşmelerin ardından İsviçre'den ayrıldığı bildirildi.

İran basını, İran'ın üst düzey müzakerecilerinin 18 saat süren yoğun görüşmelerin ardından İsviçre'den ayrıldığını duyurdu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi başkanlığındaki teknik ekibin İsviçre'de kaldığı ve mutabakat zaptı üzerindeki teknik görüşmelere devam edeceği kaydedildi.

İran heyetine, Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Petrol Bakan Yardımcısı Hamid Boord ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı Ali Bakır başkanlık etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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