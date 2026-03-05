Haberler

Arakçi: A planınız başarısız oldu, B planınız da başarısız olacak

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'a A planının başarısız olduğunu ve B planının da aynı akıbeti paylaşacağını belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'a, ülkesine düzenlediği saldırılardaki A planının başarısız olduğunu ve B planının da başarısız olacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi. Arakçi, "Sayın Başkan, temiz ve hızlı bir askeri zafer için hazırlanan A planı başarısız oldu. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacaktır. Gerçek şu ki: 'Amerika Sonuncu' komplosunun müzakerelerde kaydettiğimiz 'önemli ilerlemeyi' engellemesiyle benzersiz bir anlaşma şansı yok oldu" ifadelerini kullandı.

