İran: Nükleer anlaşma adil olduğu takdirde mümkün

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, barışçıl nükleer program konusunda adil bir anlaşma sağlanabileceğini, ancak İran'ın egemenliğini savunmaktan vazgeçmeyeceğini ifade etti. Arakçi, İslam Devrimi'nin yıl dönümünde halkın direncine ve diyalog çağrısına dikkat çekti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, " İran'ın barışçıl nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılabilir. Ancak bu anlaşma sadece adil ve dengeli olduğu takdirde mümkündür" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü ile ilgili değerlendirmede bulundu. Arakçi, milyonlarca İranlının, uzmanların '20'nci yüzyılın son büyük devrimi' olarak adlandırdığı İran İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümünü kutlamak için meydanları doldurduğunu bildirdi. Arakçi, "İslam Devrimi'nden bu yana geçen on yıllarda, özellikle de son 12 ayda çok şey yaşandı. Sadece geçen yıl içinde halkımız 2 nükleer silahlı rejimin eşi benzeri görülmemiş saldırılarına ve ardından büyük bir terörist operasyona maruz kaldı. Ancak İran İslam Cumhuriyeti her zaman güçlü durdu" ifadelerini kullandı.

İran'ın direncinin, yabancı rejimlere değil, kendi halkına duyduğu güvene dayandığını belirten Arakçi, "Gelecek yılın, savaşın yerine diyaloğun galip geldiği bir barış ve huzur yılı olmasını içtenlikle umuyorum. Tercihimiz diplomasidir ve İran'ın barışçıl nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılabilir. Ancak bu anlaşma sadece adil ve dengeli olduğu takdirde mümkündür. İran, bedeli ne olursa olsun bu uğurda egemenliğini savunmaktan çekinmeyecektir. Milyonlarca İranlının bir kez daha açıkça ortaya koyduğu gibi, haklarımız ve onurumuz satılık değildir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
