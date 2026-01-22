Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü düşmanca eylemleri eleştirerek, farklı düşünmenin ve saygı göstermenin zamanının geldiğini belirtti. Ayrıca olası bir geniş çaplı çatışmanın sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin ABD tarafından her türlü saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Artık farklı düşünmenin zamanı geldi. Saygı göstermeyi deneyin" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından, bir Amerikan gazetesi için kaleme aldığı köşe yazısının bir bölümünü paylaştı. İran halkının protestolarda yaşamını yitiren sevdiklerinin yasını tuttuğunu belirten Arakçi, bölgede 'diplomasinin nihai başarısızlığı' gibi yeni bir tehdidin belirdiğine dikkat çekti.

Olası bir topyekun savaşın sonuçları konusunda uyarıda bulunan Arakçi, "Böyle bir çatışma kesinlikle kaotik ve şiddetli olacak, İsrail ve vekillerinin Beyaz Saray'a pazarlamaya çalıştığı hayali zaman çizelgelerinden çok daha uzun sürecektir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'a net bir mesaj veren Arakçi, "İran'ın Başkan Trump'a mesajı nettir: ABD, yaptırımlardan siber saldırılara ve doğrudan askeri müdahaleye kadar akla gelebilecek her türlü düşmanca eylemi denedi. Son olarak büyük bir terör operasyonunu körükledi ancak bunların hepsi başarısız oldu. Artık farklı düşünmenin zamanı geldi. Saygı göstermeyi deneyin" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
